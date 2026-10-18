В коммерческих предложениях облачных провайдеров рядом стоят слова «защищенное», «сертифицированное», «аттестованное» и «соответствует требованиям ФСТЭК». Для руководителя, который впервые выбирает площадку под значимый объект критической информационной инфраструктуры (КИИ) или государственную информационную систему (ГИС), они звучат одинаково. Ниже — о том, что такое аттестованное облако, чем оно отличается от обычного и как читать предложение провайдера, чтобы не перепутать одно с другим.

Три слова, разницу между которыми важно знать

Аттестат выдают на объект информатизации целиком: на площадку, сегмент инфраструктуры или систему. Его получают по итогам аттестационных испытаний, которые проводит организация с лицензией ФСТЭК. Порядок задает приказ ФСТЭК России от 29.04.2021 № 77. Аттестат подтверждает, что конкретный объект в конкретных границах соответствует требованиям по защите информации для заявленного класса или категории. Выдают его на весь срок эксплуатации объекта, а соответствие подтверждают периодическим контролем.

Сертификат получают разработчики на отдельное изделие: средство защиты информации, операционную систему, платформу виртуализации. У сертификата есть уровень доверия по приказу ФСТЭК № 76, всего их шесть, первый из них высший. Для ГИС класса К1, систем персональных данных уровня УЗ-1 и значимых объектов КИИ первой категории применяют средства не ниже четвертого уровня. Документ описывает продукт и ничего не говорит о том, как этот продукт настроен и эксплуатируется на конкретной площадке.

«Соответствует требованиям ФСТЭК» без реквизитов документа означает самооценку провайдера. Она может быть честной, но проверить ее нечем.

Отсюда главное различие. Облако с сертифицированными средствами защиты и аттестованное облако закрывают разные задачи. В первом случае провайдер покупает и устанавливает проверенные изделия. Во втором — независимая лаборатория проверяет площадку как единое целое, включая настройки, процессы и документы, и фиксирует результат в аттестате с номером, датой и границами.

За что отвечает аттестованное облако

Обычное облако провайдера решает свои задачи: быстро выделить ресурсы, масштабировать нагрузку, платить по факту потребления. Меры защиты в нем тоже есть, часто серьезные. Их состав и качество подтверждает сам провайдер. Для систем вне регулируемого периметра обычное облако остается актуальным выбором. Для ГИС площадка должна быть аттестована, для значимых объектов КИИ аттестат площадки так же ложится в доказательную базу при оценке соответствия объекта.

Признак Обычное облако провайдера Аттестованное облако провайдера Кто подтверждает защищенность провайдер, по собственным стандартам и аудитам лицензиат ФСТЭК по итогам аттестационных испытаний, результат в аттестате Границы описаны в документации провайдера зафиксированы в аттестате, техническом паспорте и акте классификации, с адресом площадки Состав стека на усмотрение провайдера ПО из реестра Минцифры, оборудование из реестра Минпромторга, сертифицированные средства защиты Изоляция заказчиков логическая, на общих ресурсах логическая или аппаратная, в зависимости от модели площадки и класса систем Контроль после запуска внутренние регламенты провайдера периодический контроль с протоколами во ФСТЭК, дополнительные испытания при изменениях Документы для заказчика договор и соглашение об уровне сервиса комплект для аттестации системы заказчика: копия аттестата, формуляры, модели угроз Что фиксирует договор ресурсы, доступность, поддержка разграничение ответственности по слоям, порядок действий при обновлении аттестата, сроки уведомления об инцидентах

Строка про изоляцию требует пояснения. Аттестованное облако провайдера бывает устроено по-разному: часть площадок размещает заказчиков на общих ресурсах с логическим разделением, часть выделяет под каждого отдельное оборудование. Оба варианта могут быть аттестованы. Поэтому «аттестованное облако» и «публичное облако» не синонимы: аттестованный контур с аппаратной изоляцией по смыслу уже не публичный.

Что написано в аттестате

Аттестат соответствия похож на паспорт площадки, и читать его стоит по полям.

Классы и категории. Аттестат перечисляет, под какие системы подходит площадка. Для ГИС это классы защищенности К1, К2 и К3. С 1 марта 2026 года их определяет приказ ФСТЭК № 117. Для систем персональных данных это уровни защищенности от УЗ-1 до УЗ-4 по постановлению Правительства № 1119 и приказу ФСТЭК № 21. Для значимых объектов КИИ — категории значимости от первой до третьей по постановлению № 127 и приказу ФСТЭК № 239. Один аттестат может покрывать несколько категорий систем сразу. Организации, у которой рядом с государственной системой работает значимый объект КИИ, это дает одну площадку вместо двух.

Границы. К аттестату прилагаются технический паспорт объекта информатизации и акт классификации. Из них видно, какие центры обработки данных, сегменты сети и компоненты входят в аттестованный контур. Адрес размещения указывают в сведениях, которые направляют во ФСТЭК. Если у провайдера несколько площадок, аттестат может покрывать одну из них.

Срок действия и реквизиты. Здесь указаны номер, дата выдачи и наименование органа по аттестации. Аттестат выдают на срок эксплуатации объекта, но действует он при условии периодического контроля. Протоколы контроля направляют во ФСТЭК. С 1 сентября 2026 года порядок контроля уточнен приказом ФСТЭК № 60: в нем конкретизировано содержание протокола, а для аттестованных ГИС введено обязательное тестирование на проникновение.

Состав стека. В аттестованном контуре программное обеспечение проверяют по реестру российских программ Минцифры, а оборудование — по реестру радиоэлектронной продукции Минпромторга. Саму площадку с 1 марта 2026 года можно сверить с реестром центров обработки данных, который ведет Минцифры. Из аттестата не видно, кто разрабатывает ключевые компоненты платформы. Это отдельный вопрос к провайдеру: от ответа зависят сроки обновлений и повторной сертификации.

Чего аттестат не делает

Три вещи, которые от аттестата ждут напрасно.

Аттестат площадки не аттестует систему заказчика. Он подтверждает соответствие инфраструктуры и служит доказательной базой по этому слою. Систему, развернутую поверх инфраструктуры, заказчик аттестует отдельно, и к этой работе стоит готовиться заранее.

Субъект КИИ и оператор ГИС отвечают перед регулятором при любой модели размещения. Провайдер берет на себя работы по инфраструктурному слою, и их объем фиксируют в договоре.

Аттестат не гарантирует, что площадка останется неизменной. Платформа развивается и средства защиты обновляются, а при существенных изменениях проводят дополнительные испытания. Поэтому в договоре отдельно описывают, как провайдер уведомляет заказчика об изменениях и что делают стороны при его приостановлении.

Как читать коммерческое предложение

Шесть формулировок, которые встречаются чаще всего, и что за ними стоит.

Формулировка в предложении Что означает Что уточнить «Аттестованное облако» площадка прошла аттестационные испытания номер и дату аттестата, классы и категории, границы «Сертифицированные СЗИ» применяются средства защиты с сертификатом ФСТЭК есть ли аттестат на инфраструктуру в целом, уровни доверия средств «Защищенный сегмент» выделенная часть инфраструктуры с усиленными мерами аттестован ли сегмент и под какие классы, входит ли ваша площадка в его границы «Соответствует 152-ФЗ» обработка персональных данных организована по закону уровень защищенности (УЗ-1 или ниже) и чем он подтвержден «ПО из реестра» программное обеспечение в реестре Минцифры номера записей по каждому компоненту, кто разработчик виртуализации и хранилища «Аттестат на ЦОД» аттестована инженерная инфраструктура площадки покрывает ли аттестат виртуализацию и средства защиты облака или только здание и инженерные системы

Общее правило: за каждой формулировкой из левой колонки должен стоять документ с номером. Если документа нет, формулировка остается описанием, и опираться на нее при аттестации собственной системы не получится.

«За последние два года запросы от заказчиков изменились. Раньше спрашивали, защищенное ли у нас облако, и ответ укладывался в презентацию. Теперь спрашивают номер аттестата, его границы и комплект документов, который мы передадим для их собственной аттестации. Это правильный разговор: он идет по документам, и обе стороны понимают, что именно подтверждено, а что остается на стороне заказчика» Олег Бойко руководитель направления ИБ, VK Tech

Как это читается на примере одной площадки

Вот как перечисленные поля выглядят в документах одной площадки. У аттестованного облака VK Secure Cloud аттестат соответствия № 3740.00024.2026 от 20.02.2026. В поле «классы и категории» у него три позиции: государственные информационные системы класса К1, системы персональных данных уровня УЗ-1 и значимые объекты КИИ до первой категории значимости. В поле «границы» в периметр входят платформа виртуализации, объектное хранилище и система резервного копирования. Эти компоненты разрабатывает VK Tech. Под каждого заказчика выделяют изолированный аппаратный контур в дата-центре вендора. В поле «документы для заказчика» значатся модели угроз, формуляры инфраструктуры и копия аттестата.

У того же вендора видна и разница между аттестатом и сертификатом. Частное облако VK Private Cloud устанавливают в контуре заказчика. Аттестата у него нет, есть сертификат ФСТЭК № 4857 от 24.09.2024, действующий до 24.09.2029. Сертификат подтверждает платформу как изделие, а контур, собранный на этой платформе, заказчик аттестует сам, с привлечением лицензиата ФСТЭК и под свои классы. Это два документа для двух моделей размещения.

Пять полей аттестата, которые проверяют до подписания

Номер, дата и орган по аттестации: документ существует и его можно запросить. Классы и категории: ваша система попадает в перечень, класс не ниже требуемого. Границы: площадка, сегменты и компоненты, на которых будет работать ваша система, входят в аттестованный контур. Контроль: как провайдер подтверждает соответствие после выдачи аттестата и как уведомляет заказчика об изменениях. Комплект для вашей аттестации: что именно провайдер передает и в какой срок.

Если на все пять вопросов есть ответ с документом, слово «аттестованное» в предложении означает ровно то, что должно.